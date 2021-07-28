«Чикаго» обменяет Задорова в «Калгари»

«Чикаго Блэкхоукс» обменяет российского защитника Никиту Задорова в «Калгари Флэймз», сообщает известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Ранее «ястребы» представили список игроков, которые получили квалификационные предложения. В их число попал российский защитник Никита Задоров.



У 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стали защищать Задорова перед драфтом расширения.



Напомним, защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее выступал несколько лет за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.



В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности "+1".



По итогам чемпионата «Блэкхоукс» набрали 55 очков в 56 матчах, заняли шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф.