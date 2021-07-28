Форвард Коулман подпишет контракт с «Калгари» на шесть лет и $ 29,4 млн

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман подписал контракт с «Калгари Флэймз», сообщает известный североамериканский журналист Джимми Хейес на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что стороны подпишут шестилетнее соглашение. В год Коулман будет получать $ 4,9 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 29,4 млн.
Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.
В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.
Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2 в овертайме. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.
- 28 июля 2021
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