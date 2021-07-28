Один из лучших бомбардиров-защитников КХЛ обменян из «Миннесоты» в «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд» совершили обмен, сообщается на официальной странице «кленовых листьев» в «Твиттере».

«Мэйпл Лифс» получили права на американского защитника Бреннана Менелла. Взамен «Торонто» отдал условное право выбора в седьмом раунде драфта-2022.

В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны провёл в составе минского «Динамо» и в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7» и 60 минутах штрафа. В плей-офф в пяти встречах защитник заработал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-5».



Отметим, что Менелл уже выступал за «Миннесоту» в сезоне-2019/2020, проведя пять матчей в НХЛ и не отметившись результативными действиями. Ранее американец играл за клубы Западной хоккейной лиги США и Канады, а также в АХЛ.



На данный момент 24-летний защитник находится в статусе свободного агента.