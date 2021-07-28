«Ванкувер» подписал трёхлетнее соглашение с Данилой Климовичем

«Ванкувер Кэнакс» подписал трёхлетний контракт с белорусским нападающим Данилой Климовичем, выбранным под общим 41-м номером на драфте-2021, сообщает известный агент Дэн Мильштейн на своей странице в «Твиттере».



В сезоне-2020/2021 Климович провёл шесть матчей в регулярном чемпионате белорусской Экстралиги и забросил одну шайбу. В 2021 году форвард выступал на юниорском чемпионате мира и забросил шесть шайб в пяти матчах.



Также хоккеист принимал участие в чемпионате мира — 2021, который проходил в Риге с 21 мая по 6 июня. В составе белорусской команды Климович сыграл три матча на турнире, но голевыми действиями не отметился.



В текущее межсезонье нападающий проходил сборы в минском «Динамо», а в товарищеской встрече с «Адмиралом» 18-летний хоккеист набрал два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу.