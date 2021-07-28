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Голкипер Мартин Джонс перешёл в «Филадельфию»

Голкипер Мартин Джонс перешёл в «Филадельфию»
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Экс-голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс перешёл в «Филадельфию Флайерз», сообщает Эллиотт Фридман в «Твиттере».

В прошедшем сезоне Джонс сыграл 34 матча в регулярном чемпионате и оформил один шат-аут.

Ранее контракты нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Джеймса Нила, голкипера «Сан-Хосе Шаркс» Мартина Джонса и вратаря «Ванкувер Кэнакс» Брэйдена Холтби были выкуплены их клубами.

Холтби провёл 21 матч в регулярке и во всех играх пропускал минимум одну шайбу, а Джеймс Нил принял участие в 29 встречах в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: пять раз забросил и отдал столько же результативных передач. В плей-офф форвард сыграл два матча.

По итогам прошлого сезона «Эдмонтон» стал вторым в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, но покинул розыгрыш Кубка Стэнли после первого раунда. «Сан-Хосе» занял седьмое место на Западе и не вышел в плей-офф, а «Ванкувер» расположился на седьмой строчке на Севере и также не попал в плей-офф.

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