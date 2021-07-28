«Лос-Анджелес» продлил контракт с Андреасом Атанасиу на год

«Лос-Анджелес Кингз» и нападающий Андреас Атанасиу договорились о новом контракте, сообщает известный североамериканский журналист Дэвид Паньотта на своей странице в «Твиттере».



С 26-летним форвардом подписано соглашение на один год и $ 2,7 млн.



По предыдущему договору его кэпхит составлял $ 1,2 млн.



В прошедшем сезоне Атанасиу набрал 23 (10+13) очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.



В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.



Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2 в овертайме. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.