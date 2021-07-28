«Питтсбург» подписал экс-форварда «Каролины» Макгинна на четыре года
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Нападающий Брок Макгинн подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз», сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение с 27-летним канадцем заключено на четыре года. В среднем за сезон Макгинн будет получать $ 2,75 млн. Общая сумма сделки составит $ 11 млн.
В прошедшем сезоне Макгинн, выступая за «Каролину Харрикейнз», принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач при показателе полезности «0» и шести минутах штрафного времени.
На его счету также 11 встреч в плей-офф, в которых он набрал 4 (3+1) очка при коэффициенте полезности "+1".
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