«Каролина» объявила о переходе Деанджело. Зимой у него был конфликт с Георгиевым

«Каролина Харрикейнз» на официальном сайте объявила о заключении однолетнего соглашения с защитником Тони Деанджело.
Соглашение заключено на один год, сумма сделки — $ 1 млн.
Напомним, ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника. После выкупа клуб из «Нью-Йорка» должен заплатить игроку $ 383 тыс. в сезоне-2020/2021 и $ 883 тыс. в сезоне-2022/2023.
30 января после матча с «Питтсбург Пингвинз» по пути в раздевалку произошёл конфликт между российским голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. После внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.
По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.
Деанджело провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу.
- 28 июля 2021
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