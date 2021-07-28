«Каролина» объявила о переходе Деанджело. Зимой у него был конфликт с Георгиевым

«Каролина Харрикейнз» на официальном сайте объявила о заключении однолетнего соглашения с защитником Тони Деанджело.

Соглашение заключено на один год, сумма сделки — $ 1 млн.

Напомним, ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника. После выкупа клуб из «Нью-Йорка» должен заплатить игроку $ 383 тыс. в сезоне-2020/2021 и $ 883 тыс. в сезоне-2022/2023.



30 января после матча с «Питтсбург Пингвинз» по пути в раздевалку произошёл конфликт между российским голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. После внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.



По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.



Деанджело провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу.