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«Каролина» объявила о переходе Деанджело. Зимой у него был конфликт с Георгиевым

«Каролина» объявила о переходе Деанджело. Зимой у него был конфликт с Георгиевым
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«Каролина Харрикейнз» на официальном сайте объявила о заключении однолетнего соглашения с защитником Тони Деанджело.

Соглашение заключено на один год, сумма сделки — $ 1 млн.

Напомним, ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника. После выкупа клуб из «Нью-Йорка» должен заплатить игроку $ 383 тыс. в сезоне-2020/2021 и $ 883 тыс. в сезоне-2022/2023.

30 января после матча с «Питтсбург Пингвинз» по пути в раздевалку произошёл конфликт между российским голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. После внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.

Деанджело провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу.

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