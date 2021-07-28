Третье звено «Тампы» Коулман — Гурд — Гудроу в полном составе покинуло клуб

Третье звено «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полном составе покинуло клуб. Нападающие Блейк Коулман, Янни Гурд и Баркли Гудроу заключили контакты с другими командами.

Сперва «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал соглашение с нападающим Баркли Гудроу. Игрок заключил 6-летний контракт с кэпхитом $ 3,6 млн в год. «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» на право выбора в седьмом раунде драфта НХЛ-2022.

Позже «Сиэтл Кракен» выбрал 29-летнего нападающего «Лайтнинг» Янни Гурда на драфте расширения.

Наконец, сегодня, 28 июля, нападающий «молний» Блейк Коулман подписал контракт с «Калгари Флэймз». Стороны заключили шестилетнее соглашение. В год Коулман будет получать $ 4,9 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 29,4 млн.