Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Тампы» прокомментировал заключение нового контракта с Пойнтом на $ 76 млн

Генменеджер «Тампы» прокомментировал заключение нового контракта с Пойнтом на $ 76 млн
Комментарии

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа дал комментарий после подписания контракта с нападающим Брейденом Пойнтом.

«Брейден — ключевой элемент успеха «Лайтнинг» и один из самых динамичных игроков в НХЛ. Заключение с ним долгосрочного договора — прекрасная новость для нашего клуба.

Брейден не только отличный хоккеист, но и настоящий боец, который подходит амбициям нашей команды. Вся организация ждёт, что он будет важной частью команды на протяжении многих лет», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала новый контракт с нападающим Брейденом Пойнтом.

Соглашение заключено на восемь лет. Общая сумма сделки — $ 76 млн. В среднем за год Пойнт будет получать $ 9,5 млн.

Новость по теме
«Тампа» заключила новый контракт с Пойнтом на восемь лет и $ 76 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021