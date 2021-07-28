Генменеджер «Тампы» прокомментировал заключение нового контракта с Пойнтом на $ 76 млн

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа дал комментарий после подписания контракта с нападающим Брейденом Пойнтом.
«Брейден — ключевой элемент успеха «Лайтнинг» и один из самых динамичных игроков в НХЛ. Заключение с ним долгосрочного договора — прекрасная новость для нашего клуба.
Брейден не только отличный хоккеист, но и настоящий боец, который подходит амбициям нашей команды. Вся организация ждёт, что он будет важной частью команды на протяжении многих лет», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала новый контракт с нападающим Брейденом Пойнтом.
Соглашение заключено на восемь лет. Общая сумма сделки — $ 76 млн. В среднем за год Пойнт будет получать $ 9,5 млн.
- 28 июля 2021
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