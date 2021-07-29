Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» подписал двухлетний контракт с Фолиньо

«Бостон» подписал двухлетний контракт с Фолиньо
Комментарии

«Бостон Брюинз» подписал двухлетний контракт с экс-форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Ником Фолиньо, сообщает официальный «Твиттер» «Брюинз». Годовая зарплата хоккеиста составит $ 3,8 млн.

Прошедший сезон Фолиньо начинал в «Коламбус Блю Джекетс», где провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил семь шайб и отдал девять результативных передач. Концовку сезона хоккеист играл в «Торонто», за который принял участие в семи встречах регулярки и отдал четыре передачи, а также набрал одно очко за результативность в четырёх встречах плей-офф.

По итогам прошлого сезона «Бостон» занял третье место в таблице «Восточной конференции» и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс».

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Задоров и Дадонов узнали свои новые клубы! LIVE Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Задоров и Дадонов узнали свои новые клубы! LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021