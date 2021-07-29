«Бостон» подписал двухлетний контракт с Фолиньо

«Бостон Брюинз» подписал двухлетний контракт с экс-форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Ником Фолиньо, сообщает официальный «Твиттер» «Брюинз». Годовая зарплата хоккеиста составит $ 3,8 млн.

Прошедший сезон Фолиньо начинал в «Коламбус Блю Джекетс», где провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил семь шайб и отдал девять результативных передач. Концовку сезона хоккеист играл в «Торонто», за который принял участие в семи встречах регулярки и отдал четыре передачи, а также набрал одно очко за результативность в четырёх встречах плей-офф.

По итогам прошлого сезона «Бостон» занял третье место в таблице «Восточной конференции» и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс».