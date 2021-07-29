«Бостон» заключил соглашение с голкипером Улльмарком

«Бостон Брюинз» подписал четырёхлетний контракт экс-голкипером «Баффало Сэйбрз» Линусом Улльмарком, сообщает официальный твиттер «Брюинз». Годовая зарплата хоккеиста составит $ 5 млн.

В прошедшем сезоне голкипер защищал ворота «Баффало» и провёл 20 матчей в регулярном чемпионате. «Сэйбрз» – единственный клуб вратаря в Национальной хоккейной лиге. Впервые голкипер дебютировал в НХЛ за «Баффало» в сезоне-2015/2016.

По итогам прошлого сезона «Бостон» занял третье место в таблице «Восточной конференции» и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс». «Баффало» набрал 37 очков в 56 встречах, занял последнее, восьмое место в таблице Восточного дивизиона и не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли.