Генменеджер «Далласа» прокомментировал подписание контракта с Сутером

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание контракта с защитником Райаном Сутером.



«Райан – настоящий профессионал, который отлично впишется в наши первые две пары защитников. Он оказывает сильное влияние на игру благодаря умению разрушать атаки соперника, что вселяет уверенность в его партнеров.



Он способен играть в каждой ситуации. Он провел в НХЛ уже 16 сезонов и благодаря богатому опыту отлично подойдет нашей команде», – цитирует Нилла официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, 13 июля «Миннесота Уайлд» сообщила о выкупе контрактов Сутера и Зака Паризе. Они стали игроками «Миннесоты» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и $ 98 миллионов.



В прошедшем сезоне Сутер провёл за «Уайлд» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (3+16) баллов при полезности "+9". В плей-офф 36-летний защитник сыграл в семи встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности "-4".