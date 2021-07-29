Мирошниченко: для меня это привычная роль, я не первый раз капитан нашей сборной

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко рассказал о подготовке к Кубку Глинки/Гретцки –2021.
«Отличные эмоции от сбора, очень доволен. Поработали, можно сказать, надо всем по чуть-чуть. Тренеры определились с составом. Едем побеждать.
Капитанство? В первую очередь — ответственность. Но для меня это привычная роль, я не первый раз капитан нашей сборной.
В межсезонье сначала отдыхал, а потом поработал над стартовой скоростью и силой. В принципе, каждая предсезонная подготовка так проходит.
Как игроки с опытом выступления на ЮЧМ должны влиять на остальную команду? Нужно играть лидерскую роль, играть спокойнее, тем более в матчах с парнями своего возраста.
Надеюсь, мы защитим звание чемпиона Кубка Глинки/Гретцки, это будет очень круто. Я очень соскучился по хоккею. В прошлом сезоне играл довольно мало. Хочется выйти на лёд.
Переживаем эмоции от поражения в финале ЮЧМ? Нет, то поражение надо забыть. Это новый турнир, нужно выходить и играть с новыми эмоциями, новыми силами», – цитирует Мирошниченко официальный сайт ФХР.
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