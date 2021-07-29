«Автомобилист» представил форму, созданную к 75-летию отечественного хоккея

Екатеринбургский «Автомобилист» на официальном сайте представил форму, которую создали к юбилею свердловского и отечественного хоккея.

«В декабре 1946 года матч между ЦДКА и свердловским ОДО стал первым официальным хоккейным поединком в СССР. В предсезонной форме «Автомобилист» отразил юбилей свердловского и отечественного хоккея.

Предсезонные джерси команды выполнены в традиционных красных и белых цветах. Вместо привычного логотипа клуба на форму нанесено название команды – аналогичный дизайн игровых свитеров встречался в семидесятых годах прошлого века, хотя целиком название команды на форме тогда не размещалось.

К юбилею «Автомобилист» разработал специальный логотип – шеврон с изображением этого лого занял место на передней стороне предсезонной формы.

Также на форму будут нанесены фамилии наиболее выдающихся хоккеистов екатеринбуржцев – вместе с номерами и фамилиями действующих игроков «Автомобилиста».