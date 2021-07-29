Новички СКА определились с игровыми номерами, под которыми будут играть в сезоне-2021/2022

Хоккеисты петербургского СКА, которые пополнили состав команды в межсезонье, определились с игровыми номерами, сообщает официальный сайт армейцев.



Ларс Юханссон будет выступать под первым номером, Фёдор Свечков – под девятым, Захар Бардаков – под десятым. Юрий Паутов выбрал номер 18, Даниил Пыленков – 45, Фредрик Хендемарк – 63, Степан Фальковский – 77, а Данила Моисеев – 93.



Кроме того, ряд хоккеистов СКА летом приняли решение изменить свои номера. Так, Егор Спиридонов теперь будет выступать под номером 8, Степан Старков – под 13, Линден Вей – под 19, Евгений Тимкин – под 47, Павел Кукштель – под 89, а Никита Чибриков – под 91.

В первом матче сезона СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 2 сентября.