Новички СКА определились с игровыми номерами, под которыми будут играть в сезоне-2021/2022
Поделиться
Хоккеисты петербургского СКА, которые пополнили состав команды в межсезонье, определились с игровыми номерами, сообщает официальный сайт армейцев.
Ларс Юханссон будет выступать под первым номером, Фёдор Свечков – под девятым, Захар Бардаков – под десятым. Юрий Паутов выбрал номер 18, Даниил Пыленков – 45, Фредрик Хендемарк – 63, Степан Фальковский – 77, а Данила Моисеев – 93.
Кроме того, ряд хоккеистов СКА летом приняли решение изменить свои номера. Так, Егор Спиридонов теперь будет выступать под номером 8, Степан Старков – под 13, Линден Вей – под 19, Евгений Тимкин – под 47, Павел Кукштель – под 89, а Никита Чибриков – под 91.
В первом матче сезона СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 2 сентября.
Комментарии
- 29 июля 2021
-
15:45
-
15:41
-
15:28
-
14:53
-
14:30
-
14:22
-
13:57
-
12:56
-
12:25
-
12:05
-
11:58
-
11:21
-
10:46
-
10:37
-
10:20
-
09:56
-
09:25
-
08:55
-
08:35
-
08:17
- 28 июля 2021
-
23:58
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:31
-
23:24
-
23:15
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
22:38
-
22:23
-
22:15
-
22:11
-
22:08
Партнерский контент