Батчер был обменян из «Нью-Джерси» в «Баффало» на пик в 5-м раунде драфта-2022

Защитник Уилл Батчер стал игроком «Баффало Сэйбрз».



Как сообщает официальный сайт «Нью-Джерси Дэвилз», клуб обменял 26-летнего хоккеиста в «Баффало» на выбор в пятом раунде драфта 2022 года. Контракт Батчера с кэпхитом $ 3,733 млн действует до конца сезона-2021/2022.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник принял участие в 24 матчах за «Нью-Джерси», в которых сумел набрать 11 (1+10) результативных баллов при показателе полезности «-3». Всего за карьеру у Батчера 238 матчей в регулярке, в которых он набрал 106 (14+92) очков. В плей-офф у него сыграно пять матчей в сезоне-2017/2018, набрано 4 (1+3) балла.



Батчер выступал в составе «Дэвилз» с 2017 года. На драфте НХЛ в 2013 году он был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 123-м номером.