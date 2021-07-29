Батчер был обменян из «Нью-Джерси» в «Баффало» на пик в 5-м раунде драфта-2022

Защитник Уилл Батчер стал игроком «Баффало Сэйбрз».
Как сообщает официальный сайт «Нью-Джерси Дэвилз», клуб обменял 26-летнего хоккеиста в «Баффало» на выбор в пятом раунде драфта 2022 года. Контракт Батчера с кэпхитом $ 3,733 млн действует до конца сезона-2021/2022.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник принял участие в 24 матчах за «Нью-Джерси», в которых сумел набрать 11 (1+10) результативных баллов при показателе полезности «-3». Всего за карьеру у Батчера 238 матчей в регулярке, в которых он набрал 106 (14+92) очков. В плей-офф у него сыграно пять матчей в сезоне-2017/2018, набрано 4 (1+3) балла.
Батчер выступал в составе «Дэвилз» с 2017 года. На драфте НХЛ в 2013 году он был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 123-м номером.
- 29 июля 2021
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:13
-
17:51
-
17:31
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:25
-
15:45
-
15:41
-
15:28
-
14:53
-
14:30
-
14:22
-
13:57
-
12:56
-
12:25
-
12:05
-
11:58
-
11:21
-
10:46
-
10:37
-
10:20
-
09:56
-
09:25
-
08:55
-
08:35
-
08:17
- 28 июля 2021
-
23:58