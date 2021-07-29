Экс-форвард «Трактора» Оберг подписал контракт с «Оттавой»

Форвард Понтус Оберг возвращается в Национальную хоккейную лигу.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон, бывший нападающий «Трактора» стал игроком «Оттавы Сенаторз». Игрок подпишет двустороннее соглашение сроком на один год.



В НХЛ шведский форвард провёл 137 матчей и набрал 45 (17+28) очков при показателе полезности «-7» и 34 минутах штрафного времени. Он выступал за «Нэшвилл», «Эдмонтон», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто».



В Континентальной хоккейной лиге Оберг провёл за «Трактор» сезон-2020/2021. В 49 матчах регулярного чемпионата 27-летний нападающий набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «0». В плей-офф Оберг сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.