Экс-форвард «Трактора» Оберг подписал контракт с «Оттавой»
Поделиться
Форвард Понтус Оберг возвращается в Национальную хоккейную лигу.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон, бывший нападающий «Трактора» стал игроком «Оттавы Сенаторз». Игрок подпишет двустороннее соглашение сроком на один год.
В НХЛ шведский форвард провёл 137 матчей и набрал 45 (17+28) очков при показателе полезности «-7» и 34 минутах штрафного времени. Он выступал за «Нэшвилл», «Эдмонтон», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто».
В Континентальной хоккейной лиге Оберг провёл за «Трактор» сезон-2020/2021. В 49 матчах регулярного чемпионата 27-летний нападающий набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «0». В плей-офф Оберг сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.
Комментарии
- 29 июля 2021
-
21:13
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:13
-
17:51
-
17:31
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:25
-
15:45
-
15:41
-
15:28
-
14:53
-
14:30
-
14:22
-
13:57
-
12:56
-
12:25
-
12:05
-
11:58
-
11:21
-
10:46
-
10:37
-
10:20
-
09:56
Партнерский контент