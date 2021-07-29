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Овечкин — о рекорде Гретцки: приложу все усилия. Если стану 2-м, то это тоже хорошее число

Овечкин — о рекорде Гретцки: приложу все усилия. Если стану 2-м, то это тоже хорошее число
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о гонке за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Что ж, посмотрим. Это будет сложно. Но никогда не знаешь, что ждёт тебя в будущем, верно?

Я буду стараться изо всех сил. Вот почему я хочу играть ещё пять лет, чтобы иметь шанс догнать «Великого» (прозвище Гретцки. — Прим. «Чемпионата»), почему бы и нет? Если я в итоге стану вторым, то это тоже хорошее число», — приводит слова Овечкина в «Твиттере» журналист Иэн Оланд.

Напомним, в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин в настоящий момент занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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