Овечкин: просил контракт на 3 года, но мне сказали: «Ови, ты нам нужен на пять»

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о переговорах по новому контракту с клубом, а также поделился мнением о возможном снайперском рекорде.
«Я не собирался никуда уходить. Я хотел подписать контракт на три года. Но мне сказали: «Ови, ты нужен нам на пять лет», — цитирует Овечкина в «Твиттере» журналист Иэн Оланд.
Напомним, ранее 35-летний форвард подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 5 лет, зарплата составит $ 47,5 млн. Кэпхит — $ 9,5 млн в год.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.
В прошедшем чемпионате Александр сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
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