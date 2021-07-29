«Питтсбург» подписал контракт с форвардом Хайненом

«Питтсбург Пингвинз» объявили о подписании контракта с нападающим Дэнтоном Хайненом.



Как сообщает генеральный менеджер Рон Хекстолл на официальном сайте клуба, с игроком заключён однолетний односторонний контракт. Зарплата составит $ 1,1 млн.



26-летний Хайнен в сезоне-2020/21 выступал за «Анахайм Дакс», в 43 играх регулярного чемпионата он набрал 14 (7+7) результативных баллов при показателе полезности «0».



Нападающий провёл пять сезонов в НХЛ, помимо «Анахайма» выступая за «Бостон Брюинз». В 272 играх за карьеру в НХЛ Хайнен забросил 44 шайбы и отдал 77 голевых передач при показателе полезности «-9».



Нападающий был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Бостоном» в четвёртом раунде под общим 116-м номером.