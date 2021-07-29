«Питтсбург» подписал контракт с форвардом Хайненом
Поделиться
«Питтсбург Пингвинз» объявили о подписании контракта с нападающим Дэнтоном Хайненом.
Как сообщает генеральный менеджер Рон Хекстолл на официальном сайте клуба, с игроком заключён однолетний односторонний контракт. Зарплата составит $ 1,1 млн.
26-летний Хайнен в сезоне-2020/21 выступал за «Анахайм Дакс», в 43 играх регулярного чемпионата он набрал 14 (7+7) результативных баллов при показателе полезности «0».
Нападающий провёл пять сезонов в НХЛ, помимо «Анахайма» выступая за «Бостон Брюинз». В 272 играх за карьеру в НХЛ Хайнен забросил 44 шайбы и отдал 77 голевых передач при показателе полезности «-9».
Нападающий был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Бостоном» в четвёртом раунде под общим 116-м номером.
Комментарии
- 29 июля 2021
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:12
-
22:01
-
21:40
-
21:32
-
21:13
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:13
-
17:51
-
17:31
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:25
-
15:45
-
15:41
-
15:28
-
14:53
-
14:30
-
14:22
-
13:57
-
12:56
-
12:25
Партнерский контент