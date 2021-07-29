Куликов: не знаю, смогу ли помочь Капризову на льду. Он неплохо справлялся и без меня

Защитник «Миннесота Уайлд» Дмитрий Куликов прокомментировал переход в клуб, а также рассказал о возможной игре в одном клубе с российским форвардом Кириллом Капризовым.



«Я бы хотел думать о себе, как о двустороннем защитнике. Мне нравится оборонять свои ворота, но в то же время я не прочь подключиться к атаке, если есть возможность. С тех пор, как я пришёл в лигу в 18-летнем возрасте, я многому научился. В том числе всегда ставить командные интересы выше личных. Я готов действовать в любой роли, чтобы помогать команде побеждать.



Мы рассматривали предложения, которые имелись на столе, и вариант с «Миннесотой» сразу показался привлекательным. А когда Билл Герин (генменеджер «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») позвонил лично, это окончательно склонило чашу весов в пользу «Уайлд». Когда клуб выказывает такой интерес, это всегда приятно.



С Капризовым я не знаком, но с радостью жду встречи. В прошлом году, играя только внутри своего дивизиона в Канаде, я не часто обращал внимание на другие клубы, но видел подборки классных голов, которые забивал Кирилл и другие игроки «Уайлд».



Не знаю, смогу ли я помочь Капризову на льду, — вроде бы он неплохо справлялся и без меня. Но вне льда всегда буду рад составить ему компанию. Вообще, я с нетерпением жду начала сезона. Переход в такую команду, как «Миннесота», — очень приятное и вдохновляющее событие», — приводит слова Куликова официальный сайт НХЛ.