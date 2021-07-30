«Вегас» обменял Ривза в «Рейнджерс» на пик третьего раунда драфта-2022

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о приобретении форварда «Вегаса» Райана Ривза.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон, взамен «Голден Найтс» получит пик третьего раунда драфта 2022 года.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 34-летний нападающий принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 5 (1+4) результативных баллов при общей полезности «0». В плей-офф Ривз сыграл в 12 играх, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «+1».



Игрок выступал за «Вегас» с момента создания франшизы — сезона-2017/2018. Всего он провёл за клуб 257 матчей, в которых сумел набрать 51 (20+31) балл.



В прошедшем сезоне «Вегас» уступил в полуфинале Кубка Стэнли «Монреалю» (2-4).