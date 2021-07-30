«Торонто» объявил о подписании контракта с российским форвардом Гоголевым
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«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контракта новичка с российским нападающим Павлом Гоголевым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение начального уровня заключено сроком на три года.
В прошедшем сезоне 21-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Мэйпл Лифс» — «Торонто Марлис», проведя в АХЛ 13 встреч и набрав в них 12 (6+6) результативных очков. Также он выступал во второй лиге Швеции за «Весби», сыграв 12 матчей и заработав 3 (2+1) очка.
Также Гоголев провёл четыре сезона в хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Гелф Шторм» и «Питерборо Питс», набрав 182 (90+92) результативных балла в 219 матчах регулярных чемпионатов. Он выиграл ОХЛ с «Гелфом» в 2019 году, также попав в третью команду всех звёзд лиги в 2020 году.
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