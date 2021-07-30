Хартли: Якупов сейчас в невероятной форме. Он сам не знает, насколько может быть хорош

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал игру нападающего Наиля Якупова в товарищеском матче с «Витязем» (4:1).



«Я рад за Якупова, у него был непростой период. Он появился на предсезонке в просто невероятной форме, был полностью готов и настроен на работу. Посмотрите на его сегодняшнюю игру: очень здорово себя проявил, создавал моменты, обострял. Мне кажется, Наиль даже сам не осознаёт, насколько хорошим игроком он может быть.



Не могу сказать, что я удивлён игрой молодого вратаря Дубровского, ведь я видел его работу ранее. Очень рад за него, он вознаграждён за свои старания. Георгий повзрослел, посмотрим, что будет дальше, но для первого матча с клубом КХЛ он выглядел блестяще», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме «Авангард» одержал победу над «Витязем» в товарищеском матче