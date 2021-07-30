Кори Перри прокомментировал подписание контракта с «Тампой»

Нападающий Кори Перри прокомментировал подписание контракта с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Форвард сказал, что играть за «Монреаль Канадиенс» было одним из лучших, что случалось в его карьере, а также поблагодарил клуб за опыт. Кроме того, Перри добавил, что «Тампа» интригует его своей «победной культурой».

«Я хочу помочь им выиграть ещё один Кубок Стэнли», — приводит слова канадского нападающего обозреватель The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Ранее Перри заключил с «Тампой» контракт сроком на два года.



36-летний форвард уступал «Лайтнинг» в последних двух финалах Кубка Стэнли. В финале 2020 года хоккеист, выступавший за «Даллас», уступил вместе с клубом в финальной серии «Тампе» со счётом 2-4. В 2021 году он в составе «Монреаля» также уступил «Лайтнинг» в финале плей-офф (1-4).



В прошедшем сезоне канадец принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Монреаль», в которых сумел набрать 21 (9+12) результативный балл при показателе полезности «-4». В плей-офф Перри сыграл в 22 встречах, отметившись в них 10 (4+6) очками при общей полезности «-5».