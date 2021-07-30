Р. Ротенберг прокомментировал нахождение в составе СКА четырёх вратарей

Вице-президент СКА Роман Ротенберг высказался о конкуренции в клубе и перспективах Ярослава Аскарова в команде. Теперь в СКА четыре вратаря: Аскаров, Александр Самонов, Ларс Юханссон и Дмитрий Николаев.

«Насколько планируем доверять Аскарову место в воротах в новом сезоне? У нас во всех линиях на сегодняшний день сильная конкуренция. Мы этим очень довольны, потому что конкуренция — двигатель прогресса. Все игроки, которые заслуживают место в составе, играют. У Аскарова очень важный сезон, судьбоносный. Он будет первым вратарём на МЧМ. Он сыграл уже на двух молодёжных чемпионатах мира.



Ярослав развивается, он находится сейчас на сборах. Серьёзно очень работает. У нас приветствуется такая практика, мы очень рады и гордимся тем, что у нас вратари участвуют в общей группе. Это не во многих командах возможно. У нас вратари работают в общей группе со всеми игроками.



Юханссон во многих рейтингах даже выше многих полевых игроков. Это очень особенный показатель. Также и Аскаров, и Дмитрий Николаев, и Александр Самонов. У нас четыре сильных вратаря. И мы прекрасно понимаем, что могут быть разные ситуации. Могут быть травмы. Очень важно иметь несколько вариантов. То, что у нас четыре сильных вратаря, для нас очень серьёзный показатель и задел на будущее. Все игроки получат свой шанс.



Ярослав Аскаров является одним из сильнейших вратарей своего года в мире. Он задрафтован «Нэшвиллом».



Играют те игроки, которые смогут нам добыть победу. СКА играет шесть последних лет в финале конференции, и у нас два Кубка Гагарина. Та работа, которая проделана нами за 10 лет… За 10 лет моей работы в СКА и работы председателя совета директоров Геннадия Тимченко мы смогли вывести клуб на тот уровень, к которому мы стремились. И сейчас нам нужно выходить на совершенно новый уровень. А новый уровень — это победа в Кубке Гагарина. Нам недостаточно играть в финале конференции, недостаточно играть в финале. Нам важно выигрывать. Под эти цели собран состав. Все игроки, включая вратарей, получат свой шанс», — приводит слова Ротенберга канал «Радио Зенит» в YouTube.