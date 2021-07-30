Бывший игрок московского «Динамо» и «Спартака» подписал просмотровый контракт с «Гомелем»

Бывший игрок московского «Динамо» и «Спартака», нападающий Антон Злобин продолжит карьеру в белорусском «Гомеле», сообщается на официальном сайте федерации хоккея Беларуси.

Отмечается, что «Гомель» дозаявил двух игроков для участия в Кубке Салея: российского форварда Антона Злобина (1993) и молодого голкипера Евгения Воеводова (2003).



Злобин — воспитанник «Спартака». Предыдущий сезон он провёл в системе московского клуба. Он сыграл 19 матчей в КХЛ, забросив одну шайбу. В ВХЛ за воскресенский «Химик» нападающий принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков. В «Гомеле» Злобин находится на просмотровом контракте и заявлен под 52-м номером.

Российский нападающий в КХЛ выступал ещё за московское «Динамо».