Бывший игрок московского «Динамо» и «Спартака» подписал просмотровый контракт с «Гомелем»
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Бывший игрок московского «Динамо» и «Спартака», нападающий Антон Злобин продолжит карьеру в белорусском «Гомеле», сообщается на официальном сайте федерации хоккея Беларуси.
Отмечается, что «Гомель» дозаявил двух игроков для участия в Кубке Салея: российского форварда Антона Злобина (1993) и молодого голкипера Евгения Воеводова (2003).
Злобин — воспитанник «Спартака». Предыдущий сезон он провёл в системе московского клуба. Он сыграл 19 матчей в КХЛ, забросив одну шайбу. В ВХЛ за воскресенский «Химик» нападающий принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков. В «Гомеле» Злобин находится на просмотровом контракте и заявлен под 52-м номером.
Российский нападающий в КХЛ выступал ещё за московское «Динамо».
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