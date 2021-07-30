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«Ак Барс» подготовил для фехтовальщицы Марты Мартьяновой именное кресло на арене

«Ак Барс» подготовил для фехтовальщицы Марты Мартьяновой именное кресло на арене
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Хоккейный клуб «Ак Барс» подарил казанской фехтовальщице Марте Мартьяновой абонемент на домашние матчи команды и подготовил для неё именное кресло в «Татнефть Арене», сообщается на официальной странице казанцев в «Инстаграме».

«Хоккейный бонус для олимпийской чемпионки. Мы подготовили подарочный абонемент и именное кресло в «Татнефть Арене» для казанской фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая взяла командное золото в Токио. Ждём на хоккее в новом сезоне!» — говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля уроженка Казани Марта Мартьянова в составе команды Олимпийского комитета России стала олимпийской чемпионкой по фехтованию на рапирах. Марта получила травму в первом финальном поединке, но смогла продолжить выступление и помочь сборной завоевать золотую медаль.

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