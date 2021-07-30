Руссо — о Капризове: в НХЛ звёзды получают $ 8-9 млн. «Уайлд» хотят дать столько ребёнку

Североамериканский журналист The Athletic Майкл Руссо прокомментировал ситуацию с контрактом российского нападающего Кирилла Капризова и «Миннесоты Уайлд».

«Переговоры с Капризовым по-прежнему идут наперекосяк. В какой-то момент Кирилл должен будет вмешаться и попросить своего агента закончить это.



В лиге, где известные звёзды и чемпионы-обладатели Кубка Стэнли, такие как Брейден Пойнт, получают контракты на $ 8-9 млн и „Уайлд“ готовы заплатить ребёнку такую ​​же сумму за 55 матчей в НХЛ, эта сделка ещё не заключена?



Это нелепо», — приводит слова Руссо The Athletic.

Ранее «Миннесота» сделала форварду квалификационное предложение.



Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.

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