Веренски прокомментировал подписание нового контракта с «Коламбусом» на $ 57,5 млн

Защитник Зак Веренски высказался после подписания нового контракта с «Коламбус Блю Джекетс».



«В городе ко мне очень хорошо относятся, он находится недалеко от моего дома в штате Мичиган и семьи.



Чем больше я думал на эту тему, тем сильнее убеждался, что это оптимальный вариант.



Я игрок команды «Блю Джекетс» и сделаю всё, чтобы выиграть с ней Кубок Стэнли», — приводит слова Веренски официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее «Коламбус» объявил о подписании нового контракта с защитником Заком Веренски. Соглашение с 24-летним хоккеистом заключено сроком на 6 лет, кэпхит составит $ 9,583 млн в год, общая сумма контракта — $ 57,5 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2022/2023. По текущему соглашению, которое действует последний год, кэпхит Веренски составляет $ 5 млн.