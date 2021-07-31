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Один из лучших снайперов «Вегаса» Алекс Так выбыл на полгода

Один из лучших снайперов «Вегаса» Алекс Так выбыл на полгода
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Так перенёс операцию на травмированном плече, сообщается на официальной странице «рыцарей» в «Твиттере».

Отмечается, что 25-летний американец сможет возобновить тренировки с командой только через полгода.

В прошедшем сезоне Алекс Так принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+16» и 28 минутах штрафного времени.

Кроме того, на его счету ещё 19 встреч в плей-офф Кубка Стэнли, в которых он забил четыре шайбы и отдал пять голевых передач при коэффициенте полезности «+6».

Напомним, в прошедшем сезоне «Вегас» проиграл полуфинальную серию Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» (2-4).

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