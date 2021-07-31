Грубауэр — о роли в «Сиэтле»: Флёри был невероятен в «Вегасе». Вот и ориентир для меня

Голкипер Филипп Грубауэр прокомментировал решение подписать контракт с «Сиэтл Кракен».
«Хочу стать частью чего-то нового, получить шанс войти в историю, сыграв в самом первом матче команды, повторить достижения «Вегаса» и испытать при этом потрясающие чувства. Вот моя цель.
То, что сделал Флёри, что чего они добились за последние несколько лет, — всё это было невероятным. Вот и ориентир для меня, не правда ли? Быть таким же парнем для команды, выйти в плей-офф и выиграть Кубок Стэнли.
Как только появилась возможность, мне позвонили из «Сиэтла». Я не сомневался, стоит ли мне заключать контракт с новой командой. У меня есть шанс войти в историю, как это было с «Вегасом», стать одним из первых, кто подписал контракт с командой.
Мы не рассчитываем, что нам будет легко. Да, у нас новая команда, новый клуб. Но мы хотим побеждать, хотим попасть в плей-офф, хотим выиграть Кубок Стэнли. Всё начинается с матча», — приводит слова Грубауэра официальный сайт НХЛ на русском языке.
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