Кори Перри прокомментировал поражения в двух финалах подряд с «Тампой»

Нападающий Кори Перри прокомментировал подписание контракта с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Проиграл „Лайтнинг“ оба финала? Что есть, то есть. Это хорошая команда, и она победила и „Даллас“, и „Монреаль“. Но прошлое уже не изменишь. Я поздравил ребят, и мы двигались дальше. Теперь я попытаюсь помочь „Тампе“ завоевать ещё один Кубок Стэнли.



Кубок Стэнли с „Анахаймом“? Когда ты молодой и берёшь Кубок Стэнли в 22 года, то принимаешь это как должное. Тебе кажется, что так будет всегда. Я сказал это в раздевалке „Монреаля“, когда мы уступали „Торонто“ в серии со счетом 1-3. На самом деле ты никогда не знаешь, получишь ли снова такой шанс. Может быть, ты вообще больше не попадёшь в плей-офф. И мы использовали эту мысль для мотивации», — приводит слова Перри официальный сайт НХЛ на русском языке.