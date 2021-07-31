Кори Перри прокомментировал поражения в двух финалах подряд с «Тампой»

Нападающий Кори Перри прокомментировал подписание контракта с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Проиграл „Лайтнинг“ оба финала? Что есть, то есть. Это хорошая команда, и она победила и „Даллас“, и „Монреаль“. Но прошлое уже не изменишь. Я поздравил ребят, и мы двигались дальше. Теперь я попытаюсь помочь „Тампе“ завоевать ещё один Кубок Стэнли.
Кубок Стэнли с „Анахаймом“? Когда ты молодой и берёшь Кубок Стэнли в 22 года, то принимаешь это как должное. Тебе кажется, что так будет всегда. Я сказал это в раздевалке „Монреаля“, когда мы уступали „Торонто“ в серии со счетом 1-3. На самом деле ты никогда не знаешь, получишь ли снова такой шанс. Может быть, ты вообще больше не попадёшь в плей-офф. И мы использовали эту мысль для мотивации», — приводит слова Перри официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 31 июля 2021
-
14:09
-
13:43
-
13:15
-
12:54
-
12:30
-
12:07
-
11:51
-
11:20
-
10:52
-
10:35
-
10:14
-
09:45
-
09:34
-
09:18
-
08:54
-
08:35
-
04:17
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:30
-
23:17
-
22:56
-
22:47
-
22:34
-
22:14
-
21:56
-
21:25
-
21:17
-
20:48
-
20:18
-
20:04
-
19:55
-
19:35
-
19:20
-
18:57
-
18:38