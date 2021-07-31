Сет Джонс: Коламбус, спасибо за всё. Мне теперь кажется, что я вырос в этом городе

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Сет Джонс на своей странице в «Инстаграме» обратился к болельщикам своего предыдущего клуба, «Коламбус Блю Джекетс», и выложил прощальный видеоролик.



«Коламбус, спасибо за всё. Мне теперь кажется, что я вырос в этом городе. Он навсегда останется одним из лучших воспоминаний моей карьеры.



Фанаты, наше пятое звено, вы были для меня лучшими. Вы всегда показывали, как сильно поддерживаете команду на протяжении каждого матча… И в хорошие, и в плохие моменты. Вы всегда могли сделать так, чтобы каждый выход на лёд на домашней арене был захватывающим моментом. Мне всегда хотелось сражаться за вас, ребята.



Хочу поблагодарить клуб за последние шесть лет. Тренеров, персонал и моих товарищей по команде. Моя дружба с вами — на всю жизнь, она никогда не исчезнет. Коламбус всегда будет для меня особым местом», говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» Сета Джонса.