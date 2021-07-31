Панарин – об обмене из «Чикаго»: подумал, а что я переживаю? Возьму грамм 50 водочки выпью

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил обмен из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Это был шок. Было тяжело. Я находился на пути в аэропорт, ехал один на Алтай с палаткой – хотел сделать эксперимент и пожить в лесу несколько дней. Мне позвонила Алиса Знарок и сказала, что нас обменяли. Я был в шоке – хорошо выступал, всем нравилось, а тут как гром среди ясного дня.



На тот момент это была непонятка – куда бежать, что делать? Патрика Кейна в партнёрах не будет, я не боюсь – но, блин, вдруг не пойдет, вдруг чего? Я приехал в аэропорт, подумал: «Ну поеду, погрущу один в лесу», сдал багаж, прошёл всё, начал ждать самолет. Сел за барную стойку, подумал: «А что я переживаю? Возьму-ка грамм 50 водочки выпью, не буду переживать». Только я глотнул, подумал: «А куда мне ехать? Нахрена мне куда-то лететь? Сегодня же пятница, а я в Питере!»

Побежал, снял багаж, позвонил друзьям, встретился с ними. Но утром, когда я проснулся, эта мысль никуда не делась. Оказалось, что всё это было правдой, я начал снова переживать, но уже не так сильно.

Появилась охренительная возможность проявить себя как игрока, как личность. Сложно было перебить чужую историю, когда такая звезда в команде, как Кейн, а амбиции у меня уже были крупные. «Коламбус» мне дал такую возможность – было тяжело, но я вспоминаю это время с романтикой, горжусь собой, Алисой, мы достойно прошли этот момент и оказались там, где хотели оказаться», – цитирует Панарина Forbes.