Марк Френч: в «Металлург» меня пригласил Илья Воробьёв

Ассистент Ильи Воробьёва в магнитогорском «Металлурге» Марк Френч рассказал о том, кто пригласил его работать в «Магнитку».
«Илья Воробьёв меня пригласил. Мы были знакомы с ним через Майка Пелино. Со своим первым профессиональным наставником я постоянно поддерживал связь, знал, насколько он уважает тренерский уровень Ильи и уровень организации в «Металлурге». Так что предложение принял с радостью. С городом и клубом успел немного познакомиться ещё в 2013-м, когда приезжал сюда с «Медвешчаком» – Майк ещё тогда провёл для меня небольшую экскурсию. А сейчас снова убедился, насколько хорошо здесь организован процесс. Условия для тренировок, оборудование, забота о команде – всё это впечатляет.
Моя роль в команде? Я буду помогать Илье во всех аспектах. Возможно, с чуть большим уклоном в сторону атаки, ведь Виктор Игнатьев более искушён в работе с защитой.
В чём моя хоккейная философия? Она по большей части совпадает с философией нашего главного тренера. Современная игра очень зависит от владения шайбой – и в этом смысле она заметно изменилась за последние годы. Обратите внимание, как играет та же «Тампа» – обладатель двух Кубков Стенли подряд: «У нас есть шайба, и мы не хотим её отдавать! А если вдруг потеряли, будем действовать максимально агрессивно, чтобы поскорее её вернуть». По тем беседам, что мы вели с Ильёй Воробьёвым перед моим приездом, я понял, что он стремится максимально использовать лучшие качества каждого – техническую оснащённость, игровой интеллект. Но помимо наличия индивидуального мастерства, в игре должна быть определённая структура и система, важны слаженные командные действия», – цитирует Френча официальный сайт «Металлурга».
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