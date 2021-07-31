Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в товарищеском матче (5:4 Б).
«В составе было много молодых ребят, для которых эта игра стала хорошим шансом, чтобы показать, как они могут играть на таком уровне.
Кто выделялся больше других? Я бы сказал, что каждый из них старался. Первую половину игры мы играли именно так, как планировали – демонстрировали хорошую и агрессивную игру в обороне, здорово защищались впятером, а когда шайба была у нас, мы не отдавали её легко противнику и хорошо контролировали.
В третьем периоде мы были слегка опустошены морально: было преимущество в три шайбы, стали много думать, поэтому и упустили нити игры. Молодые хоккеисты давали много энергии на льду и отдавали все силы.
Причина расслабленности? Первая игра сезона, «летний лёд» на арене – было много неожиданных отскоков. Думаю, в начале игры соперник совершил несколько серьёзных и результативных ошибок, и нам удалось отличиться. Затем уже ошиблись мы в конце матча. Молодым игрокам очень непросто выступать на уровне КХЛ и побеждать. Нам противостоял хороший противник, мы должны помнить об этом», – цитирует специалиста официальный сайт «Салавата».
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