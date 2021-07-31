Сошников: задача одна, нам надо возвращать долги — завоёвывать Кубок

Нападающий ЦСКА Никита Сошников рассказал о подготовке к сезону-2021/2022.

«За время отпуска успел восстановиться и немного отдохнуть. Всё в порядке, к сборам готов. Основная работа будет именно на них.



Готов к большому объёму нагрузки? Конечно. Всё нормально, соскучился по ребятам, по командной атмосфере. Настало время хорошо поработать.

Прививка? Немного под вечер потряхивало, как и после первой прививки. На следующий день было тяжеловатое состояние. Но через день я уже вышел на тренировку и чувствовал себя так же, как и до вакцинации.



Цель? В личном плане главное — показывать результативность, правильно играть в своей зоне и в зоне атаки. С командной целью всё предельно ясно и понятно — идём за Кубком Гагарина. Всё будет зависеть от нас.



Надеемся, что на трибунах будет больше болельщиков. Из-за пандемии с этим было тяжело. Дай бог, чтобы собрался полный стадион. Будем стараться в этом сезоне показывать результативный хоккей и побеждать. Задача одна, нам надо возвращать долги — завоёвывать Кубок!» — цитирует Сошникова официальный сайт армейцев.