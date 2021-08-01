Илья Сорокин рассказал, как Панарин, Бучневич и Шестёркин испортили ему дебют в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как его соотечественники Артемий Панарин, Павел Бучневич и Игорь Шестёркин, выступающие за «Нью-Йорк Рейнджерс», испортили ему дебют в НХЛ.



«Не могу сказать, что это стало ударом, а я сильно загонялся по этому поводу. Но не о таком дебюте мечтал. Вы же помните, какие игры были? С «Рейнджерс» я вообще не должен был выходить на площадку, всё изменилось во время раскатки за 20 минут до вбрасывания.

Затем была неудача с «Нью-Джерси», хотя наша команда их до этого победила. Хороший матч был с «Филадельфией», но мы уступили в овертайме. Далее наступила пауза. Вот это был непростой период, проскакивала мысль, что надо бы возвращаться в КХЛ. Опять же не скажу, что эти мысли меня поглощали, всё было мимолётно, но факт в том, что думал об этом. Конечно, никуда я не собирался, прекрасно понимал, что одна победа изменит моё настроение.



Ловил ли косые взгляды? Может быть, за спиной где-то и говорили на эту тему, но я не слышал. Впрочем, это нормальная ситуация. Но одноклубники меня поддерживали. Все понимали, в каком я положении: дебютант, о котором говорили как о звезде КХЛ, начинает с трёх неудач. Но парни мне после каждого поражения говорили примерно следующее: «Не переживай, это не из-за тебя, мы недоработали».

Наверное, сказалось и то, что за два месяца в «пузыре», когда я вообще не выходил на лёд, мы со всеми познакомились. Когда ты варишься в коллективе, живёшь долгое время в одном отеле, это сближает.



Травма Варламова на раскатке перед дебютом? Ко мне после раскатки приходит тренер вратарей и говорит: «Сейчас играешь, ты в порядке, ты готов». Ну, думаю, раз он говорит, значит, готов. Оказалось, что не очень. Первую шайбу я пропустил вторым броском от Павла Бучневича, затем от всех убежал Артемий Панарин. Да, думаю, отлично я готов к дебюту.



Шестёркин давал советы Бучневичу? Да-да, я видел. И в тот же вечер Шестёркин мне написал, мол, я ничего ему не подсказывал, просто сказал бросать верхом», – цитирует Сорокина «Спорт-экспресс».