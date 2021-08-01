Гретцки рассказал о решении уйти работать аналитиком на телевидении

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки прокомментировал решение перейти на работу аналитиком.
«Чарльз Баркли – мой хороший друг, он звонил мне каждый день и говорил: «Тебе будет интересно». И в конце концов я решил: хорошо, это то, что мне нужно попробовать, и я очень этого жду. Это будет интересно.
Как я буду работать? Нужно быть собой. Когда я встретился с TNT и поговорил с ними о своём участии… Неважно, куда я иду, люди задают мне вопросы и спрашивают о моём мнении об игре или об игроках и о спорте, а я самый позитивный человек в мире.
Мне нравится всё в нашей игре, и я сказал всем в Turner Sports: «Послушайте, я не тот парень, который любит дискутировать. Я не собираюсь быть тем парнем, который будет негативно относиться к игрокам. Я полная противоположность, поэтому, если вы ищете такого парня, вам нужен не я».
Люди говорили мне: «Что ты собираешься делать, каким ты будешь?» Я буду Уэйном Гретцки. Я буду откровенен. Я чувствую, что знаю игру, уважаю её и очень рад снова стать её частью», – цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на Sportsnet 590.
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