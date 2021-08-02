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«Сан-Хосе» выступил с заявлением о ситуации с Э. Кейном. Его подозревают в ставках

«Сан-Хосе» выступил с заявлением о ситуации с Э. Кейном. Его подозревают в ставках
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«Сан-Хосе Шаркс» выступил с заявлением об обвинениях в адрес форварда команды Эвандера Кейна, которого подозревают в ставках на свои матчи.

«Шаркс» связались с НХЛ по поводу серьёзных обвинений, выдвинутых в адрес Эвандера Кейна.

Мы поддерживаем намерение провести полное и прозрачное расследование этой ситуации с целью поддержать целостность нашего вида спорта и ценности нашего клуба», — цитирует заявление «Сан-Хосе» официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее жена хоккеиста сообщила о том, что Кейн делает ставки на свои матчи.

Ранее сообщалось, что Кейн подал заявление о банкротстве, так как у него были долги на сумму более $ 26 млн в соответствии с главой 7 о банкротстве в калифорнийском суде.

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