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Агент Задорова рассказал, почему игрок подал иск в арбитраж

Агент Задорова рассказал, почему игрок подал иск в арбитраж
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Агент защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова Дэн Мильштейн рассказал, почему игрок подал иск в арбитраж.

«Заявление. Мы подали в арбитраж от имени Никиты Задорова просто потому, что сделка была недавней и не было достаточно времени для переговоров о новом контракте с «Калгари». Обсуждения продолжаются, и обе стороны надеются вскоре подписать контракт», — написал Мильштейн в «Твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что, помимо Задорова, ещё 16 хоккеистов подали иски в арбитраж.

В дальнейшем лига должна определиться с датой рассмотрения этих арбитражных дел.

Защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.

В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».

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