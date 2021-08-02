Агент Задорова рассказал, почему игрок подал иск в арбитраж

Агент защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова Дэн Мильштейн рассказал, почему игрок подал иск в арбитраж.
«Заявление. Мы подали в арбитраж от имени Никиты Задорова просто потому, что сделка была недавней и не было достаточно времени для переговоров о новом контракте с «Калгари». Обсуждения продолжаются, и обе стороны надеются вскоре подписать контракт», — написал Мильштейн в «Твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что, помимо Задорова, ещё 16 хоккеистов подали иски в арбитраж.
В дальнейшем лига должна определиться с датой рассмотрения этих арбитражных дел.
Защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.
В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».
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