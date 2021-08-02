Мышкин рассказал о кандидатах в сборную России среди вратарей на Олимпиаду-2022

Олимпийский чемпион, тренер вратарей сборной России на Олимпиаде-2014 Владимир Мышкин рассказал о кандидатах, которых он выбрал бы для участия в Олимпиаде-2022.

«От матча к матчу прибавлял на чемпионате мира Самонов из СКА, его уверенная, стабильная игра стала для меня приятным сюрпризом. Определённые надежды связываю с Биляловым из «Ак Барса», который расстался с небезупречным Рейдеборном и который ещё способен добавить. На высокий уровень в «Северстали» вышел Подъяпольский, тоже очень интересный вратарь, которого сборная, уверен, проверит. Такая линия просматривается, но есть и другие кандидатуры — пусть и менее очевидные.

Кто? И в прессе, и на драфте много хвалили талантливого Аскарова. В СКА его ждёт жёсткая конкуренция с Самоновым и сильным шведом Юханссоном. Посмотрим, как молодой голкипер из неё выберется. Серьёзный потенциал у Бочарова из «Динамо», но пока его резерв — стабильность. Есть в КХЛ и другие вратари, способные побороться за Пекин.

Вообще считаю, что в КХЛ самым главным предолимпийским вопросом этого сезона будет именно вратарский. Эта линия в хоккее ключевая, пока выбор в ней не совсем понятен, по сути, все три позиции открыты», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.