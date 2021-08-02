Ларионов: для олимпийской сборной России Сочи — это второй дом

Главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов рассказал об ожиданиях от Sochi Hockey Open.

«Будет приятно снова вернуться в Сочи. Это хоккейный регион — тут есть команда КХЛ, центр «Сириус», регулярно проходят сборы наших национальных команд. Можно сказать, что это место притягивает хоккей и он там здорово развивается. Для нашей команды это второй дом — последние пару лет бываем там чаще, чем в Новогорске. Ждём с нетерпением возможности сыграть. Жаль, что не будет болельщиков.



Проверим ребят, которых вызвали. У нас будет несколько дней до турнира, чтобы донести до них определённые установки, которые помогут нам достойно выступить среди команд КХЛ. Cамым главным будет наличие желания проявить себя. Дадим им направление и ожидаем, что в свитере сборной они окажут достойное сопротивление опытным командам.



Для игроков олимпийской сборной нынешний турнир — возможность показать себя с новой стороны. Это трамплин, чтобы раскрыть потенциал, который они пока не смогли раскрыть в командах, в силу системы игры, допустим. Для этого и нужны молодёжная и олимпийская сборные — заявить о себе и показать, насколько они готовы стучаться в двери основного состава команд КХЛ.



Почему решили объединить тройку Свечкова, Чибрикова и Хуснутдинова? У нас идёт цикл подготовки к молодёжному чемпионату мира, поэтому цель не только просмотреть игроков, но и начать наигрывать сочетания. Некоторые парни из состава — уже серебряные призёры ЮЧМ, есть игроки с опытом МЧМ и матчей за взрослую сборную. Здорово, что в этом возрасте большая конкуренция, это делает работу с ребятами очень захватывающей», — цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.