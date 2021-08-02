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Юрий Михайлис подвёл итоги первого тренировочного сбора «Барыса»

Юрий Михайлис подвёл итоги первого тренировочного сбора «Барыса»
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги первых тренировочных сборов.

«Ребята хорошо поработали. Мощные нагрузки были, парни их выдерживают. Самое главное, они понимают, для чего это, и работают на максимуме. Этим отрезком мы довольны.

Провели двухсторонний поединок? Понравилось движение и выполнение игрового задания. Молодёжь играла с горящими глазами. Они стремятся доказать свою состоятельность и не просто так отбывают номер, а именно стараются показать, что мы от них просим. Конечно, у них есть хороший стимул в виде возможности попасть в первую команду.

Сочетания? Да, мы наигрываем тройку Михайлис – Волк – Лилья. Они и в прошлом сезоне иногда выходили в таком сочетании. Добавили им пару защитников Мартинссон – Альсинг. Пока неплохо получается. Интересна тройка Савицкий – Шестаков – Старченко, довольно быстрое сочетание, взаимодействуют хорошо.

Мусоров и Пархоменко? К сожалению, Максим и Захар получили повреждения во время молодёжного лагеря. Мы поговорили с докторами и приняли решение, что ребята пропустят сборы, и будут восстанавливаться, а также работать по индивидуальным программам. Перед началом сборов у нас выпал и Ансар Шайхмедденов. Скорее всего, он сможет присоединиться к команде немного позже.

Фрэттин? Мэтт по семейным причинам немного задержался дома. Ждём, что он приедет к началу Кубка Президента РК», – цитирует Михайлиса официальный сайт «Барыса».

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