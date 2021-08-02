Юрий Михайлис подвёл итоги первого тренировочного сбора «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги первых тренировочных сборов.
«Ребята хорошо поработали. Мощные нагрузки были, парни их выдерживают. Самое главное, они понимают, для чего это, и работают на максимуме. Этим отрезком мы довольны.
Провели двухсторонний поединок? Понравилось движение и выполнение игрового задания. Молодёжь играла с горящими глазами. Они стремятся доказать свою состоятельность и не просто так отбывают номер, а именно стараются показать, что мы от них просим. Конечно, у них есть хороший стимул в виде возможности попасть в первую команду.
Сочетания? Да, мы наигрываем тройку Михайлис – Волк – Лилья. Они и в прошлом сезоне иногда выходили в таком сочетании. Добавили им пару защитников Мартинссон – Альсинг. Пока неплохо получается. Интересна тройка Савицкий – Шестаков – Старченко, довольно быстрое сочетание, взаимодействуют хорошо.
Мусоров и Пархоменко? К сожалению, Максим и Захар получили повреждения во время молодёжного лагеря. Мы поговорили с докторами и приняли решение, что ребята пропустят сборы, и будут восстанавливаться, а также работать по индивидуальным программам. Перед началом сборов у нас выпал и Ансар Шайхмедденов. Скорее всего, он сможет присоединиться к команде немного позже.
Фрэттин? Мэтт по семейным причинам немного задержался дома. Ждём, что он приедет к началу Кубка Президента РК», – цитирует Михайлиса официальный сайт «Барыса».
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