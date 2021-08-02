Нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт сыграл свадьбу

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт сыграл свадьбу.



В инстаграм-аккаунте 23-летний хоккеист опубликовал фото с мероприятия вместе с его супругой — Линдси Дебринкэт.

Форвард выступает за «Чикаго» с 2017 года. Он провёл за клуб 286 матчей, в которых сумел набрать 229 (119+110) результативных баллов при показателе полезности «-1» и 48 минутах штрафного времени. В сезоне-2020/2021 Дебринкэт сыграл в 52 играх, набрав в них 56 (32+24) баллов при общей полезности «+2» и 12 штрафных минутах.



Нападающий был выбран на драфте НХЛ в 2016 году «Чикаго» во втором раунде под общим 39-м номером.



Предстоящий регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября. «Блэкхоукс» проведут первый матч 13 октября в гостях с «Колорадо».