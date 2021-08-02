«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в первом контрольном матче предсезонки

Казанский «Ак Барс» одержал победу в первом контрольном матче предсезонки над «Нефтехимиком» со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Встреча проходила в Нижнекамске на «Нефтехим Арене».
Счёт в матче на 3-й минуте в большинстве открыл форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин. Защитник «Ак Барса» Марк Янчевский сравнял счёт на 9-й минуте в меньшинстве. Вперёд казанцев вывел форвард Дмитрий Воронков на 6-й минуте второго периода. Увеличил преимущество «Ак Барса» Максим Быков.
Четвёртую шайбу казанцев забросил форвард Пер Линдхольм на второй минуте третьего периода. «Нефтехимик» на 48-й минуте забросил вторую шайбу в большинстве усилиями нападающего Евгения Митякина, поставив точку во встрече.
Следующий контрольный матч «Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут завтра, 3 августа.
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