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«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в первом контрольном матче предсезонки

«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в первом контрольном матче предсезонки
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Казанский «Ак Барс» одержал победу в первом контрольном матче предсезонки над «Нефтехимиком» со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Встреча проходила в Нижнекамске на «Нефтехим Арене».

Счёт в матче на 3-й минуте в большинстве открыл форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин. Защитник «Ак Барса» Марк Янчевский сравнял счёт на 9-й минуте в меньшинстве. Вперёд казанцев вывел форвард Дмитрий Воронков на 6-й минуте второго периода. Увеличил преимущество «Ак Барса» Максим Быков.

Четвёртую шайбу казанцев забросил форвард Пер Линдхольм на второй минуте третьего периода. «Нефтехимик» на 48-й минуте забросил вторую шайбу в большинстве усилиями нападающего Евгения Митякина, поставив точку во встрече.

Следующий контрольный матч «Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут завтра, 3 августа.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 августа 2021, понедельник. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Хайруллин – 02:39' (5x4)   1:1 Янчевский (Сафонов) – 08:39' (4x5)   1:2 Воронков (Коваленко) – 25:08' (5x5)   1:3 Галимов (Коваленко) – 25:26' (5x5)   1:4 Линдхольм (Петров, Валиев) – 41:43' (5x5)   2:4 Митякин (Попов, Сидоров) – 47:05' (5x4)
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