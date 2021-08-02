Флёри примерил игровой свитер «Чикаго»

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри примерил свитер клуба.



В официальном «твиттере» команды появилось видео с 36-летним голкипером, примеряющим игровую форму. Игровой номер Флёри — 29.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» обменяли 36-летнего голкипера на форварда Микаэля Хаккарайнена. Ранее Флёри согласился выступать за «Блэкхоукс».



Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.



В прошлом сезоне вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.