Флёри примерил игровой свитер «Чикаго»
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Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри примерил свитер клуба.
В официальном «твиттере» команды появилось видео с 36-летним голкипером, примеряющим игровую форму. Игровой номер Флёри — 29.
Напомним, «Вегас Голден Найтс» обменяли 36-летнего голкипера на форварда Микаэля Хаккарайнена. Ранее Флёри согласился выступать за «Блэкхоукс».
Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.
В прошлом сезоне вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.
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