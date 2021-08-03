Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куликов: Макдэвид — хоккейный киборг. На самом деле обычный парень с талантом от бога

Куликов: Макдэвид — хоккейный киборг. На самом деле обычный парень с талантом от бога
Комментарии

Защитник «Миннесота Уайлд» Дмитрий Куликов поделился мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде, с которым играл вместе в концовке прошлого сезона, а также о городе Эдмонтоне.

«Он — хоккейный киборг. На самом деле обычный скромный парень. Просто некоторые вещи умеет делать как никто. И ему для этого не надо даже приходить первым на тренировку или уходить последним. Талант от бога.

Какие впечатления от Эдмонтона как города? Да тут мне и рассказать нечего. Сезон сами знаете, в каких условиях проходил. Из дома лишний раз не выйдешь, чтобы заразу не подцепить, так что в основном сидел в четырёх стенах. Из гостиницы во дворец, из дворца — в гостиницу. А команда у «Ойлерз» хорошая, играющая», — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.

Новость по теме
Куликов: не знаю, смогу ли помочь Капризову на льду. Он неплохо справлялся и без меня
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021