Куликов: Макдэвид — хоккейный киборг. На самом деле обычный парень с талантом от бога
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Защитник «Миннесота Уайлд» Дмитрий Куликов поделился мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде, с которым играл вместе в концовке прошлого сезона, а также о городе Эдмонтоне.
«Он — хоккейный киборг. На самом деле обычный скромный парень. Просто некоторые вещи умеет делать как никто. И ему для этого не надо даже приходить первым на тренировку или уходить последним. Талант от бога.
Какие впечатления от Эдмонтона как города? Да тут мне и рассказать нечего. Сезон сами знаете, в каких условиях проходил. Из дома лишний раз не выйдешь, чтобы заразу не подцепить, так что в основном сидел в четырёх стенах. Из гостиницы во дворец, из дворца — в гостиницу. А команда у «Ойлерз» хорошая, играющая», — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.
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