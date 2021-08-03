Куликов: Макдэвид — хоккейный киборг. На самом деле обычный парень с талантом от бога

Защитник «Миннесота Уайлд» Дмитрий Куликов поделился мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде, с которым играл вместе в концовке прошлого сезона, а также о городе Эдмонтоне.



«Он — хоккейный киборг. На самом деле обычный скромный парень. Просто некоторые вещи умеет делать как никто. И ему для этого не надо даже приходить первым на тренировку или уходить последним. Талант от бога.



Какие впечатления от Эдмонтона как города? Да тут мне и рассказать нечего. Сезон сами знаете, в каких условиях проходил. Из дома лишний раз не выйдешь, чтобы заразу не подцепить, так что в основном сидел в четырёх стенах. Из гостиницы во дворец, из дворца — в гостиницу. А команда у «Ойлерз» хорошая, играющая», — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.